Bühler schliesst vier neue Partnerschaften ab

Der Ostschweizer Bühler-Konzern hat gleich vier neue Partnerschaften in der Schweiz, Deutschland und Österreich abgeschlossen. Damit will der Anlagebauer seinem Ziel näher kommen, bis 2025 mit neuen Lösungen den Energie- und Wasserverbrauch sowie den Abfall in den Wertschöpfungsketten seiner Kundschaft um jeweils 50 Prozent zu reduzieren.