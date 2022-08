Burckhardt Compression: Ex-CEO Marcel Pawlicek will nicht in Verwaltungsrat

Beim Industriekonzern Burckhardt Compression (BC) will Ex-CEO Marcel Pawlicek nun doch nicht in den Verwaltungsrat einziehen. Pawlicek habe sich entschieden, sich an der kommenden Generalversammlung 2023 nicht zur Wahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung zu stellen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit.