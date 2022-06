Burckhardt ernennt Andreas Brautsch zum Leiter Systems Division/GL-Mitglied

Brautsch ist laut Mitteilung vom Donnerstagabend deutscher Staatsbürger und hat einen Master-Abschluss in Maschinenbau von der TH Regensburg sowie ein PhD in Maschinenbau von der Universität in Edinburgh. Er verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung bei internationalen Industrieunternehmen wie Hitachi Energy, ABB, General Electric, Alstom Power und Siemens, für die er in China, den USA, Deutschland und der Schweiz tätig gewesen sei.

Zuletzt war er bei Hitachi Energy Vice President and Global Leader des Switchgear Business, wo er für mehr als 3000 Mitarbeitende weltweit und ein Geschäftsvolumen von über 1 Milliarde Franken verantwortlich gewesen sei, heisst es.

uh/kae

(AWP)