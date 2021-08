BV: Börsengang der Skan-Gruppe an SIX voraussichtlich im Q4

Der geplante Börsengang der BV-Tochter Skan an der Schweizer Börse SIX wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 stattfinden. Das teilte die BV-Holding am Dienstag zusammen mit dem Halbjahresbericht mit. Die Aktien der BV Holding selber würden unmittelbar vor dem Börsengang der Skan-Gruppe von der BX Swiss dekotiert.