Bystronic-CEO: Hoher Bestellungseingang lässt gewisse Zuversicht zu

Bystronic ist seit Anfang Mai als eigenständige Gesellschaft an der Schweizer Börse kotiert, die ehemalige Konzern-Muttergesellschaft Conzzeta gibt es nicht mehr. Der CEO des Herstellers von Maschinen zur Blechbearbeitung, Alex Waser, zeigt sich hinsichtlich des aktuellen Geschäftsgangs und der anspruchsvollen Wachstumsziele zuversichtlich. Sollte die Dynamik der Geschäftsentwicklung aus dem ersten Quartal anhalten, will er schon bald die Prognosen für das Geschäftsjahr 2021 anpassen, wie er in einem Interview mit AWP erklärte.