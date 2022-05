Die umfangreichen Corona-Locksdowns setzen dem chinesischen Automarkt zu. Im April brach der Absatz der Hersteller in der Volksrepublik im Jahresvergleich um fast die Hälfte ein, wie der Herstellerverband CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) am Freitag in Peking mitteilte. Nach der Erholung zum Jahresanfang setzte sich damit der Trend vom März beschleunigt fort. Chinas Behörden versuchen seit Wochen Corona-Ausbrüche in verschiedenen Grossstädten mit umfassenden Lockdowns in den Griff zu bekommen.