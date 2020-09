(Alles neu nach dem 1. Zwischentitel) - Calida-Chef Reiner Pichler tritt zurück. "Er wird sich neuen Aufgaben stellen, die ihm mehr Flexibilität in der Arbeitsgestaltung ermöglichen und keine hundertprozentige Präsenz mehr erfordern", schrieb das Wäscheunternehmen am Freitag in einem Communiqué.