Calida will Lafuma vollständig übernehmen

Die Lafuma SA ist nach wie vor an der Euronext in Paris kotiert. Den Publikumsaktionären wird nun ein Angebot von 17,99 Euro je Lafuma-Aktie gemacht, wie Calida am Freitag mitteilte. Das entspreche einer Prämie von 5,7 Prozent auf den durchschnittlichen und volumengewichteten Preis der Aktie über die vergangenen 60 Kalendertage. Das Transaktionsvolumen beläuft sich demnach auf 8,2 Millionen Euro.

Unabhängig vom Ausgang des öffentlichen Angebots sei nach dessen Abschluss ein Squeeze-out Verfahren (Kraftloserklärung) geplant für alle im Rahmen des Übernahmeangebots nicht angedienten Aktien.

Calida hatte im Jahr 2013 eine Mehrheit an der französischen Lafuma-Gruppe übernommen und die Beteiligung in der Folge stetig weiter ausgebaut.

cf/

(AWP)