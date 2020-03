Castle Alternative Invest 2019 mit Anstieg des NAV um 4,3 Prozent

Der Aktienkurs (in Franken) sank im vergangenen Jahr derweil um 8,5 Prozent auf 14,00 Franken ab, wie die an der SIX kotierte Gesellschaft am Dienstagabend mitteilte. Dabei ist die oben genannte Ausschüttung allerdings nicht inbegriffen. Der Abschlag des Aktienkurses zum NAV habe sich damit auf 5,3 Prozent von 20,3 Prozent per Ende 2018 reduziert.

Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr eine Reihe von Aktienrückkaufprogrammen lanciert, wobei insgesamt - wie bereits im Jahr davor - nahezu 20 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals zurückgekauft wurden, wie es weiter heisst.

Unter dem Strich schrieb das Unternehmen 2019 einen Gewinn von 6,1 Millionen US-Dollar, dies bei Erträgen von 9,2 Millionen und operativen Ausgaben von 3,1 Millionen. 2018 war noch ein Fehlbetrag von 8,9 Millionen ausgewiesen worden.

uh/tp

(AWP)