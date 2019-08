Die Beteiligungsgesellschaft Castle Alternative Invest kehrt im ersten Halbjahr 2019 in die schwarzen Zahlen zurück. Der Gewinn erreichte 4,1 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 3,0 Millionen in der Vergleichsperiode des Vorjahres, wie die Beteiligungsgesellschaft am Montag mitteilte.