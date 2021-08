Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft Castle Private Equity (CPE) ist im ersten Halbjahr 2021 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Unter dem Strich stand ein Reingewinn von 26,6 Millionen US-Dollar, nach einem Verlust von 7,9 Millionen im Vorjahr, wie dem am Dienstagabend publizierten Halbjahresbericht zu entnehmen ist.