Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft Castle Private Equity (CPE) ist im ersten Halbjahr 2022 wieder in die Verlustzone zurückgefallen. Unter dem Strich rechne man mit einem Fehlbetrag von rund 10,5 Millionen US-Dollar, teilte die Gesellschaft am Mittwochabend mit. Im Vorjahr hatte noch ein Gewinn von 26,6 Millionen resultiert.