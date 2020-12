Ceconomy will auf Wachstumskurs zurück

Der Elektronikhändler Ceconomy will nach dem durch die Corona-Pandemie bedingten Umsatzrückgang im vergangenen Geschäftsjahr wieder auf Wachstum umschalten. So erwartet der Betreiber der beiden Ketten Media-Markt und Saturn für 2021/22 (per Ende September) ein leichtes währungs- und portfoliobereinigtes Umsatzwachstum. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) soll von 236 Millionen auf 320 bis 370 Millionen Euro zulegen, wie das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Allerdings hängt das Erreichen der Ziele vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ab, schränkte Ceconomy ein.