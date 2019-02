Cerealienhersteller CPW verlagert Forschung von Schweiz nach USA

Der Frühstückscerealienhersteller Cereal Partners Worldwide (CPW) will sein Schweizer Forschungszentrum in die USA verlagern. Am Standort im Waadtländer Orbe sind deshalb die Arbeitsplätze von 74 Personen gefährdet. CPW, ein Joint Venture von Nestlé und General Mills, will die Betroffenen mit einem Sozialplan unterstützen.