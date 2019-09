Das Medienunternehmen CH Media stellt die Vermarktung ihres nationalen TV-Portfolios neu auf. Per 1. Januar 2020 übergibt es auch die Vermarktung des Senders S1 an den langjährigen Partner Goldbach Media, wie das Aargauer Unternehmen am Montag mitteilte. Die Tamedia-Tochter vermarktet bereits seit 2014 den Sender TV24 und seit 2016 TV25 von CH Media.