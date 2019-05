CH Media stellt 45-köpfige Zentralredaktion neu auf

Der Zusammenschluss der überregionalen Redaktionen von "St. Galler Tagblatt", "Luzerner Zeitung" und "Aargauer Zeitung" führte laut Angaben von CH Media vom Mittwoch zu fünf Kündigungen. Die betroffenen Mitarbeitenden wurden entsprechend informiert. Es kommt ein Sozialplan zur Anwendung.

CH Media zieht die Journalistinnen und Journalisten, die sich mit nationalen und internationalen Inhalten befassen, auf den Sommer in einer Zentralredaktion in Aarau zusammen. Die Zeitungen und Onlineportale von CH Media werden dann aus einem zentralen Newsroom mit Nachrichten, Hintergründen, Analysen und Kommentaren versorgt.

Chefredaktor der Zentralredaktion ist Patrik Müller. Stellvertretende Chefredaktoren werden die beiden bisherigen Mantel-Leiter der "Luzerner Zeitung" und der "Aargauer Zeitung", Roman Schenkel und Raffael Schuppisser.

Die Leitung der Bundeshausredaktion in Bern verbleibt bei Anna Wanner und Doris Kleck. Die Leitung der Wirtschaftsredaktion übernimmt neu Andreas Möckli. Katja Fischer de Santi und Sabine Kuster übernehmen gemeinsam die Teamleitung des Ressorts Gesellschaft/Leben/Wissen, Stephan Künzli jene der Kultur. Etienne Wuillemin leitet das zentrale Sportressort, Samuel Schumacher wird Chef des Ausland-Ressorts.

Die Mediengewerkschaft Syndicom kritisierte in einer Mitteilung, die schwindenden Ressourcen schränkten die publizistische Qualität und die regionale Vielfalt ein. Mit dem eingeschlagenen Tempo vollziehe der Verlag bereits 41 Prozent seines angekündigten Stellenabbaus in weniger als fünf Monaten. CH Media werde an das abgegebene Versprechen erinnert, den Abbau auf zwei Jahre zu verteilen. Nur so könnten Entlassungen verhindert werden.

(AWP)