Cham Group ernennt Thomas Aebischer zum neuen CEO und erweitert die GL

Seit über acht Jahren arbeite Aebischer als Geschäftsführer verschiedener Immobilienfirmen. Er verfüge über grosse Erfahrung in der Arealentwicklung, der Planung sowie dem Bau von grossen Gewerbe- und Wohnliegenschaften. Zugleich sei er auch mit der Bewirtschaftung und Vermarktung von Immobilien sowie mit der Akquisition und Betreuung von Mietern vertraut, heisst es weiter.

Aebischer wechselt von der Knecht Gruppe zu Cham. Mit ihm will die Cham Group laut Mitteilung unter anderem die nächste Entwicklungsphase des Papieri-Areals in Cham vorantreiben. Mit der Fertigstellung der ersten Bauetappe des Areals Ende 2022 werden dort künftig kommerzielle Aufgaben - wie die Bewirtschaftung, das Arealmanagement und der Mieterkontakt - in den Mittelpunkt treten.

Im Zuge der Neubesetzung der CEO-Position erweiterte die Gruppe die Geschäftsleitung. Neben dem CEO und CFO Daniel Grab wurden auf Anfang März die Bereichsleiter Roland Regli (Realisierung), Lukas Fehr (Entwicklung), und William White (Areal- und Asset Management) zusätzlich in die Geschäftsleitung berufen. Claude Ebnöther werde sich derweil wieder auf seine Funktion als Mitglied des Verwaltungsrates konzentrieren, heisst es weiter.

Die Cham Group-Papiere wurden im Dezember 2019 von der SIX dekotiert und werden seither ausserbörslich über die Handelsplattform der Zürcher Kantonalbank (eKMU-X) gehandelt.

mk/kw

(AWP)