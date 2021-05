Chef von ProSieben und Sat.1: Netflix mit Shows Konkurrenz machen

Der Chef der Fernsehsender ProSieben und Sat.1, Daniel Rosemann, will mit Shows und Journalismus den internationalen Streaming-Riesen in Deutschland etwas entgegensetzen. Er glaube, dass lokale und für den deutschsprachigen Raum gemachte Shows und auch Journalismus "ein ganz klares Abgrenzungsmerkmal zu Streamern" seien, sagte Rosemann am Donnerstag bei der Digital- und Medienkonferenz re:publica. "Das werden Netflix und Amazon niemals in der Güteklasse liefern können, wie es regionale Player machen können."