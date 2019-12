Chefin der Hypi Lenzburg: "Viele neue Kunden durch Partnerschaft mit Neon"

Marianne Wildi gilt als Chefin der Hypothekarbank Lenzburg als Vorreiterin im Bereich Digitalisierung bei Regionalbanken. Die Kooperation mit Fintech-Unternehmen und Neo-Banken wie Neon wirke sich zudem positiv auf die Anzahl Kunden aus, sagte Wildi in einem am Montag veröffentlichten Interview in Zeitungen des Tamedia-Verlags.