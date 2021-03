Chinas Wirtschaft setzt Erholung von Corona-Schock fort

(Ausführliche Fassung) - Die chinesische Wirtschaft erholt sich weiter von der Corona-Krise. In den Monaten Januar und Februar stieg die Industrieproduktion im Jahresvergleich um 35,1 Prozent, wie die chinesische Regierung am Montag in Peking mitteilte. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich im Einzelhandelsumsatz, der in den ersten beiden Monaten des Jahres um 33,8 Prozent zulegte. Experten hatten bei beiden Kennzahlen deutliche Zuwächse erwartet, wurden aber von der Stärke des Anstiegs überrascht.