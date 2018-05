Chinesischer Smartphone-Aufsteiger Xiaomi geht an die Börse

(Ausführliche Fassung) - Der chinesische Smartphone-Senkrechtstarter Xiaomi will an die Hongkonger Börse gehen. In dem am Donnerstag offiziell veröffentlichten Börsenprospekt gab das Unternehmen allerdings noch nicht bekannt, wie viele Aktien an Anleger verkauft werden sollen. Doch die Zeitung "The Wall Street Journal" schrieb, Xiaomi wolle mindestens zehn Milliarden Dollar (gut acht Milliarden Euro) einnehmen. Damit wäre der Börsengang vermutlich der grösste des Jahres, so die Zeitung weiter.