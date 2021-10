Chip-Auftragsfertiger GlobalFoundries vor Milliarden-Börsengang

Die 55 Millionen Aktien wurden nach Unternehmensangaben zu einem Preis von 47 Dollar zugeteilt, am oberen Ende der Spanne. Am Donnerstag werden sie zum ersten Mal an der Nasdaq gehandelt. Fondsgesellschaften wie BlackRock, Fidelity und Columbia sowie der Chipkonzern Qualcomm nutzten den Börsengang zum Einstieg.

Der Zeitpunkt für den Börsengang von GlobalFoundries ist günstig. Die Nachfrage nach Chips für die Auto- und die Elektronik-Industrie hat seit der Corona-Pandemie zugenommen; viele Chip-Hersteller haben inzwischen Lieferschwierigkeiten. GlobalFoundries hat den Umsatz in den vergangenen zwölf Monaten deutlich gesteigert und seine Verluste abgebaut. 1,42 Milliarden Dollar vom Emissionserlös gehen an an das Unternehmen selbst, der Rest an den Staatsfonds des Emirats Abu Dhabi, Mubadala.

GlobalFoundries war entstanden, als Mubadala vor zwölf Jahren die Produktion des Chip-Konzerns Advanced Micro Devices (AMD) übernahm und mit Chartered Semiconductor Manufacturing aus Singapur fusionierte. Heute ist die Firma die Nummer drei weltweit unter den wichtigen Auftragsfertigern, die keine eigenen Chips entwickeln, sondern für andere Unternehmen produzieren. GlobalFoundries ist unter anderem für AMD und für Broadcom tätig. Marktführer ist TSMC aus Taiwan vor der südkoreaniscghen Samsung.

(AWP)