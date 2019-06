Chiphersteller Infineon peilt Milliardenumsatz in Südkorea an

Der Chiphersteller Infineon will sein Südkorea-Geschäft weiter ausbauen. Der Dax-Konzern strebt dort laut Asien-Chef Chua Chee Seong künftig einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Dollar (knapp 900 Millionen Euro an) an. Auch in Indien sieht der Manager Potenzial. "Das wird der nächste Wachstumsmarkt", sagte Chua Chee Seong dem "Handelsblatt" (Donnerstag). "Es geht dort nicht so schnell wie in China, aber das Land wird wichtiger." Seit einigen Jahren wachse der Umsatz dort zweistellig, sagte der Asien-Chef. Konkrete Zahlen nannte er allerdings nicht.