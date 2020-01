Chipindustrieausrüster ASML erwartet 2020 weiteres Wachstum

Der Chipindustrieausrüster ASML erwartet für das laufende Geschäftsjahr weiteres Wachstum bei Umsatz und Profitabilität. So geht das Unternehmen unter anderem dank der Investitionen in den neuen Mobilfunkstandard 5G von einem anhalten starken Geschäft mit Logikchips aus, wie Vorstandschef Peter Wennink am Mittwoch bei der Vorlage der Jahreszahlen im niederländischen Veldhoven erläuterte. Im derzeit schwierigen Geschäft mit Speicherchips sähen die Kunden von ASML erste Zeichen einer Erholung.