Chipmangel: Audi schränkt Produktion in Neckarsulm ein

Wegen fehlender Chips muss Audi die Produktion im Werk Neckarsulm kommende Woche einschränken. Stillstehen werden die Bänder vom 26. bis 30. April bei der Fertigung der Modelle A6 und A7. Das teilte Audi am Freitag in Ingolstadt mit, zuvor hatte die "Augsburger Allgemeine" darüber berichtet. "Die von den Arbeitsausfällen betroffenen Mitarbeitenden gehen für diesen Zeitraum in Kurzarbeit", hiess es bei Audi.