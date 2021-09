Der Mangel an Halbleitern bremst weiter die Pkw-Produktion im Toyota -Werk im tschechischen Kolin aus. Nach der um drei Wochen verlängerten Sommerpause laufen die Fliessbänder zwar wieder an, wie ein Sprecher des Autobauers am Montag bestätigte. Doch sollen in dieser Woche nur mehrere Hundert Autos gefertigt werden. Vor der Chipkrise waren es bis zu tausend Fahrzeuge am Tag gewesen.