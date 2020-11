Chipspezialist SK Hynix mit Gewinnsprung

Der südkoreanische Chipspezialist und Apple -Zulieferer SK Hynix hat den Gewinn im dritten Quartal 2020 mehr als verdoppelt. Das Unternehmen profitierte vor allem von der anziehenden Nachfrage nach Speicherchips. Der Überschuss sei in den Monaten Juli bis September im Jahresvergleich um 118 Prozent auf 1,078 Billionen Won (etwa 813 Millionen Euro) gestiegen, teilte die Nummer zwei bei Speicherchips hinter dem südkoreanischen Weltmarktführer Samsung am Mittwoch mit. Der Umsatz kletterte um 19 Prozent auf 8,13 Billionen Won (etwa 612 Millionen Euro). Die Aktien legten an der Börse um mehr als zwei Prozent zu.