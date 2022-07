Chipspezialist SK Hynix mit Rekordumsatz im Quartal

Der südkoreanische Chipspezialist SK Hynix hat trotz geopolitischer Spannungen und harter Corona-Massnahmen in China im zweiten Quartal 2022 einen Rekordumsatz verzeichnet. Der zweitgrösste Hersteller von Speicherchips profitierte dabei wie der Marktführer Samsung , der ebenfalls seinen Hauptsitz in Südkorea hat, von der starken Nachfrage und günstigen Währungseinflüssen. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 34 Prozent auf 13,81 Billionen Won (10,4 Milliarden Euro) gestiegen, teilte SK Hynix am Mittwoch mit. Der Überschuss legte demnach um 45 Prozent auf 2,88 Billionen Won zu.