Chrzanowski rückt an die Spitze der Schwarz-Gruppe

Gerd Chrzanowski wird Anfang Dezember neuer Chef der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland). Er übernehme den Posten bei Europas grösstem Lebensmittelhändler dann planmässig nach erfolgter Einarbeitung durch den 81-jährigen Eigentümer Dieter Schwarz, wie die Schwarz-Gruppe am Donnerstag in Neckarsulm mitteilte. Im Sommer hatte Schwarz den Chefsessel kurzfristig selbst übernommen, weil der bisher an der Spitze stehende Manager Klaus Gehrig überraschend sein Amt niederlegte.