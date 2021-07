Die Beteiligungsgesellschaft Ci Com hat auf ihren Aktienanteil an der an der französischen Pariser Börse Euronext gelistete Alliance Développement Capital SIIC (ADC SIIC) eine positive Wertberichtigung vorgenommen. Die 13,765 Millionen Aktien, die Ci Com an der ADC SIIC halte, hätten per 30. Juni 2021 einen Marktwert von 1,73 Millionen Franken gehabt gegenüber 1,49 Millionen per Ende 2020.