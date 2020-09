Ci Com verdoppelt Verlust im Halbjahr - Abschreiber auf ADC

Unter dem Strich resultierte im ersten Semester ein Reinverlust in Höhe von 696'000 Franken verglichen mit minus 368'000 Franken in der Vergleichsperiode des Vorjahres, wie Ci Com am Mittwoch mitteilt.

Die Gesellschaft hatte bereits im Juli über die Wertberichtigung in Höhe von 563'000 Franken auf ADC berichtet. Zudem wurde bei der Zanessa-Beteiligung eine Wertberichtigung um 40'000 Franken vorgenommen.

Das Betriebsergebnis beträgt -54'000 Franken gegenüber -73'000 Franken im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang der betrieblichen Aufwendungen sei hauptsächlich auf die Kostenanstrengungen externer Dienstleister (Management, Rechnungswesen) zurückzuführen.

Die Eigenmittel der Gruppe beliefen sich zum 30. Juni 2020 auf -6,73 Mio Franken verglichen mit -6,03 Mio Ende 2019.

Das Unternehmen hat im Berichtszeitraum keine neuen Investitionen getätigt, dies insbesondere angesichts der Coronapandemie. Man verfolge jedoch möglichen Chancen, die sich bei sehr niedrigen Zinssätzen ergeben könnten.

yr

(AWP)