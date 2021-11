Cicor begibt Wandelanleihe von bis zu 60 Millionen Franken

Ausgegeben werden soll eine fünfjährige Pflichtwandelanleihe in Höhe von bis zu 60 Millionen Franken, die vollständig durch One Equity Partners (OEP) abgedeckt ist, wie Cicor am Montag mitteilte. Mit den Mitteln sollen zukünftige Akquisitionen finanziert werden.

Die Pflichtwandelanleihe werde allen Aktionären im Verhältnis zu ihrem Aktienanteil angeboten. Ein Handel der Vorzeichnungsrechte sei geplant, sofern die Börse dies genehmigt. Der Wandelpreis soll 47,50 Franken pro Aktie betragen, und die Pflichtwandelanleihe wird nicht verzinst.

Die Emission stehe aber noch unter dem Vorbehalt des Beschlusses einer ausserordentlichen Generalversammlung im Dezember: Die Statuten von Cicor sollen angepasst werden, um eine Klausel zum bedingten Kapital einzuführen, die den geplanten Wandelpreis ermöglicht und um das verfügbare bedingte Kapital zu erhöhen.

Cicor habe zudem das Recht, die Ausgabe der Pflichtwandelanleihe an OEP für einen Zeitraum von zwölf Monaten aufzuschieben, in Tranchen zu emittieren oder nicht zu emittieren. Alle (sofort ausgegebenen) Pflichtwandelanleihen könnten zudem während zwölf Monaten zurückgefordert werden, wenn bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Pflichtwandelanleihe an OEP ausgegeben worden ist. Dieses Aufschub- und Rückforderungsrecht solle Flexibilität sicherstellen, falls die Mittel nicht benötigt werden.

Laut Verwaltungsratspräsident Daniel Frutig kommt die Pflichtwandelanleihe der Ausgabe von Aktien gleich. So sei Cicor für eine weitere Konsolidierung am Markt bereit. Das Unternehmen begrüsse es, dass es vom Grossaktionär OPE bei dieser Emission unterstützt wird.

