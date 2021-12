Cicor gibt Details für geplante Pflichtwandelanleihe bekannt

Gemäss Mitteilung vom Mittwoch erhalten die bisherigen Aktionäre am 3. Januar je bisherigen Anteilsschein ein Vorwegzeichnungsrecht zum Bezug der Pflichtwandelanleihe. 51 Vorwegzeichnungsrechte berechtigen dabei bis zum 13. Januar (12 Uhr) zum Bezug einer Anleihe mit einem nominalen Wert von 1000 Franken. Diese Rechte können bis am 11. Januar an der SIX gehandelt werden.

Am 14. Januar soll das definitive Emissionsvolumen bekanntgegeben werden. Der erste provisorische Handelstag der Pflichtwandelanleihe wird mit dem 20. Januar angegeben.

Sollten die Vorwegzeichnungsrechte der anderen Aktionäre nicht ausgeübt werden, hat sich One Equity Partners (OEP) gegenüber Cicor zur Übernahmen verpflichtet. Die Schaffung der Pflichtwandelanleihe wurde im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung von 16. Dezember gutgeheissen. Mit den Mitteln sollen zukünftige Akquisitionen finanziert werden.

