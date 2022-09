Die Industriegruppe Cicor holt den Beyond Gravity-Manager Marco Kechele per 1. Oktober 2022 als Executive Vice President (EVP) Operations in die Geschäftsleitung. Der Verwaltungsrat habe beschlossen, einen EVP Operations in die Geschäftsleitung zu berufen, um die Wachstumsstrategie von Cicor zu unterstützen, teilte die Firma am Freitag in einem Communiqué mit.