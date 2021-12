Cicor schliesst Übernahme von Axis Electronics ab

Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wurde am Vortag im Zusammenhang mit der Akquisition eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital durchgeführt. Die neu geschaffenen 167'450 Aktien seien Bestandteil der Finanzierung.

Mit der Übernahme will Cicor den Marktanteil in Grossbritannien und ganz Europa erhöhen; das Unternehmen steige zu einem der Top 5 EMS-Anbieter in diesem Segment in Europa auf. Axis soll in die Division Electronic Solutions von Cicor integriert werden.

Die Übernahme wird den Umsatz von Cicor den Angaben zufolge auf Jahresbasis um rund 15 Prozent erhöhen, dieses Jahr damit um 2 bis 3 Millionen Franken. Die Transaktion werde zudem die EBITDA-Marge "nachhaltig" erhöhen, heisst es weiter.

