CKW senkt Strompreise für Privatkunden und grundversorgte Geschäftskunden

Die Tarife setzten sich jeweils aus den drei Komponenten Energielieferung, Netznutzung und öffentliche Abgaben zusammen. Zur Berechnung habe die CKW dabei bisher hauptsächlich die Gestehungskosten der eigenen Produktion und der langfristigen Bezugsverträge berücksichtigt, hiess es in dem Communiqué.

Vor der Verrechnung an die Kunden würden die Tarife dann von der Regulierungsbehörde, der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom, kontrolliert. Diese habe nun aber ein neues Verständnis für die Berechnung der Gestehungskosten vorgegeben.

So verlange die ElCom neu, dass die Energietarife sich am Durchschnitt sämtlicher von CKW getätigten Energiekäufe zu orientieren haben. Miteingeschlossen sind neu also daher auch jene Tarife, die nicht mit der Belieferung von Kunden in der Grundversorgung zusammenhängen.

Gestehungskosten rückwirkend neu berechnet

Aufgrund dieser neuen Regulierungsanforderungen habe die CKW die anrechenbaren Gestehungskosten rückwirkend ab dem Geschäftsjahr 2008/09 neu berechnet und eine Tarifreduktion zugunsten der Privat- und grundversorgten Geschäftskunden beschlossen. Vorerst sei die Reduktion auf 2020 befristet.

Zum zweiten Mal in Folge senkt die CKW ausserdem den Netztarif - für 2020 um rund 7 Prozent. Grund seien eine Kostenreduktion im CKW-Verteilnetz sowie tiefere Kosten beim Übertragungsnetz von Swissgrid.

kw/rw

(AWP)