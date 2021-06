Clariant-Aktien geben Gewinne nach Verkauf des Pigmentgeschäfts ab

(Meldung mit weiteren Kommentaren ergänzt) - Die Aktien von Clariant sind am Montag zwar deutlich im Plus in die neue Börsenwoche gestartet, im Verlauf des Vormittags geben die Titel aber ihre Gewinne wieder ab. Der Spezialchemiekonzern verkauft sein Pigmentgeschäft an ein Konsortium. Analysten bewerten den Preis als fair, viele Investoren dürften sich aber mehr erhofft haben.