Clariant-Aktien im Ausverkauf

Clariant werden am Donnerstag von der Börse abwärts geschickt. Der Chemiekonzern hatte am Morgen gleich mit mehreren Hiobsbotschaften aufgewartet. So wurde das in höchsten Tönen gelobte Joint Venture "High Performance Materials" schon vor dessen Start wieder aus dem Rennen genommen. Zusammen mit dem abrupten Abgang der Konzernchefs wirft dies viele Fragen auf. Und Rückstellungen für ein vermutetes Kartell reissen ein grosses Loch in die Kasse.