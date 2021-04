Clariant-Aktionäre wählen Günther von Au zum neuen VR-Präsidenten

Ausserdem wurde eine Dividende in Höhe von 0,70 Franken je Aktie gutgeheissen. Die Dividende in dieser Höhe setze sich aus einem Betrag von 0,55 Franken für 2019 und 0,15 Franken für 2020 zusammen und soll nicht als wiederkehrender Wert interpretiert werden, wie das Unternehmen in der heutigen Mitteilung frühere Angaben bestätigt.

Die GV fand coronabedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Insgesamt waren den Angaben zufolge 69,6 Prozent des Aktienkapitals durch unabhängige Stimmrechtsvertreter vertreten.

an/uh

(AWP)