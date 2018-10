Clariant beruft Hans Bohnen in die Geschäftsleitung

In der Geschäftsleitung von Clariant kommt es zu Veränderungen. Das Unternehmen hat per 12. Oktober Hans Bohnen in das Executive Committee berufen, wie es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch hiess. Zudem verlässt Britta Fuenfstueck auf Ende Oktober den Konzern. Sie wird Chefin des deutschen Herstellers von Medizinal- und Pflegeprodukten Hartmann.