Wer gewisse Produkte beim Chemiekonzern Clariant bezieht, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. So kündigte Clariant am Donnerstag Preiserhöhungen für alle Sorbinsäure-Produkttypen um 7 Prozent an. Und Kunden in der Region EMEA (Europa, Afrika und Naher Osten) müssen künftig 9 Prozent mehr für alle Produkte auf Bentonitbasis bezahlen.