Clariant gründet Joint Venture mit India Glycols

Durch die Kombination von Produktions- und Vertriebskapazitäten solle das Joint Venture zu einem führenden Anbieter von erneuerbaren Materialien für den schnell wachsenden Markt für Consumer Care in Indien und den angrenzenden Ländern werden, teilte Clariant am Donnerstagabend mit. Zudem erhält das Basler Unternehmen dadurch die Möglichkeit, die EO-Derivate weltweit in den Segmenten Home Care, Personal Care und industrielle Anwendungen des Geschäftsbereichs Industrial and Consumer Specialties einzusetzen.

India Glycols Limited ist laut Mitteilung ein führendes Unternehmen in der Herstellung von auf grüner Technologie basierenden Chemikalien. Die Partnerschaft steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen.

(AWP)