Clariant hebt Preise auf gewissen Produkten in der EMEA-Region stark an

Der Spezialchemiekonzern Clariant reagiert auf die Entwicklungen an den Weltmärkten und hebt die Preise in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) an. Sofern es die bestehenden Verträge zuliessen, werde man die Preise für alle Produktlinien des Industrial & Consumer Care-Portfolios per sofort um 25 bis 35 Prozent erhöhen, teilte Clariant am Mittwoch mit. Einzelne Produkte, die besonders von steigenden Kosten betroffen sind, könnten gar noch einen stärkeren Preisanstieg erfahren.