Clariant verkauft Quats-Geschäft

(Meldung ausbebaut) - Der Spezialchemiekonzern Clariant veräussert sein sogenanntes Quats-Geschäft an die Global Amines Company. Dabei handelt es sich um ein 50/50-Joint-Venture im Besitz von Clariant und Wilmar. Letztere ist das in Asien führende Unternehmen in den Bereichen Landwirtschaft und Oleochemie.