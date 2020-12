Clariants Sunliquid-Anlage in Rumänien wird Ende 2021 bereit sein

Als der Bau der Anlage von drei Jahren angekündigt wurde, hatte Clariant noch die Auslieferung der ersten Produktcharge für 2020 in Aussicht gestellt. Die Pandemie stelle eine herausfordernde Situation dar, erklärte Clariant nun am Mittwoch. Die Bauarbeiten würden aber in voller Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften fortgesetzt.

Das Sunliquid-Verfahren erlaubt es, aus Reststoffen von Pflanzen - beispielsweise Weizen- oder Maisstroh - mittels einer chemischen Reaktion Zucker herauszulösen und anschliessend zu Kraftstoff zu gären. Das resultierende Zellulose-Ethanol spare im Vergleich zu fossilem Benzin rund 95 Prozent der CO2-Emissionen ein.

Die Anlage in Podari soll nach Inbetriebnahme jährlich rund 250'000 Tonnen Stroh zu 50'000 Tonnen Sunliquid verarbeiten.

