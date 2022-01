Der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive hat millionenschwere Wertberichtigungen vornehmen müssen und deswegen im vierten Quartal erheblich weniger Gewinn erzielt. Unter dem Strich verblieben 148 Millionen US-Dollar (etwa 132 Mio Euro), nach 647 Millionen im Vorjahr, wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Colgate-Palmolive schrieb dabei 518 Millionen Euro auf die Luxuspflegemarke Filorga ab, die unter anderem auch viel an Flughäfen verkauft wird und unter den Restriktionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie litt. Die Umsätze des Konzerns stiegen im Schlussquartal um zwei Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar. Die Aktien fielen kurz nach dem Handelsstart um 1,7 Prozent.