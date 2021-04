Der Konsumgüterhersteller Colgate-Palmolive ist im ersten Quartal deutlich gewachsen. Der für seine Zahnpasten bekannte US-Konzern steigerte die Erlöse im Jahresvergleich um 6 Prozent auf 4,3 Milliarden US-Dollar (rund 3,5 Milliarden Euro), wie Colgate-Palmolive am Freitag in New York mitteilte. Preissteigerungen wirkten sich dabei positiv aus. Organisch, sprich bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe, erzielte das Unternehmen ein Plus von 5 Prozent. Während die Umsätze organisch in den USA und Europa sanken, konnte Colgate-Palmolive in Lateinamerika, Asien-Pazifik und hier insbesondere in China sowie in Afrika zum Teil deutlich zulegen.