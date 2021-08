Curaeos hat den Hauptsitz im niederländischen Oosterhout und betreibt 186 Kliniken, wovon 129 in den Niederlanden, 24 in Italien, 15 in Deutschland, 11 in Dänemark und 7 in Belgien. Zudem besitzt Curaeos 54 zahnmedizinische Labore.

Mit Curaeos erweitere die Colosseum Dental Group ihre Präsenz in den genannten Märkten. Die Gruppe verfüge nun über nahezu 800 Kliniken mit mehr als 13'000 Fachkräften und erziele einen Jahresumsatz von über 1,5 Milliarden Euro.

