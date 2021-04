Comet-Chef sieht steiles Wachstum für Hochfrequenzgeneratoren

Comet-Chef Kevin Crofton sieht ein steiles Wachstum für seine neuen Hochfrequenzgeneratoren in den nächsten Jahren. "Unsere Kunden machen gerade Betatests, und ich bin sicher, wir werden schon in diesem Jahr einzelne Generatoren verkaufen", sagte er in einem am Dienstag online veröffentlichten Interview mit der "Finanz und Wirtschaft".