Comet gewinnt Gerichtsverfahren gegen XP Power

Comet sei im Rahmen des Urteils ein Schadenersatz in Höhe von 20 Millionen US-Dollar sowie ein Strafschadenersatz von ebenfalls 20 Millionen zugesprochen worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag weiter mit. Insgesamt erhält Comet somit 40 Millionen Dollar.

Die Freiburger haben in ihrer Klage geltend gemacht, dass XP Power Geschäftsgeheimnisse unrechtmässig erworben und verwendet hat, um ihre nächste Generation von Hochfrequenzgeneratoren und -matchboxes zu entwickeln. Nun sollen einstweilige Verfügungen XP daran hindern, diese Geheimnisse weiter zu benutzen. Das Urteil dazu werde in den nächsten Wochen erwartet, so Comet.

mk/hr

(AWP)